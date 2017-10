Togo: La raison a prévalu !

Au delà de la version officielle servie par le gouvernement pour justifier cette annulation, cette décision, d'aucuns l'imputent à la situation de crise actuelle qui a déjà fait plus d'une dizaine de morts, des centaines de blessés et d'interpellation et des dégâts matériels importants.

D'après un communiqué du gouvernement togolais sur l'organisation de ce rendez-vous des ministres de la Francophonie, c'est "après consultation avec les instances de l'Organisation Internationale de la Francophone (OIF), principalement la Secrétaire Générale Son Excellence Madame Michaëlle JEAN, et en vue de s'offrir tous les moyens nécessaires de mieux préparer cette rencontre internationale de haut niveau" que l'exécutif a décidé de ce "que cette Conférence ministérielle de la Francophonie ne pourra plus se tenir à Lomé du 24 au 26 novembre prochains comme initialement prévu".

