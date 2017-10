Centrafrique: Antonio Guterres à Bangui

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies entame ce mardi une mission de quatre jours dans ce pays déchiré par plusieurs années de conflit.

Antonio Guterres foule dès ce mardi le sol centrafricain. Cette visite est sa toute première dans un théâtre d'opérations où sont déployés les Casques bleus depuis son accession au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), le 1er janvier dernier. Elle tombe à pic avec la célébration ce 24 octobre de la Journée des Nations unies, proclamée en 1947 par l'Assemblée générale.

Mais, au-delà d'une simple célébration, cette visite va donner lieu à une revue des troupes et permettre de faire le bilan de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), trois ans après son déploiement. Au moment où un probable renouvellement de son mandat est de plus en plus évoqué. « C'est un geste de solidarité, pour être ce jour-là avec les forces de maintien de la paix dans un des environnements les plus dangereux », a-t-il expliqué dans une interview à l'AFP et Radio France Internationale (RFI). Avec 12 500 hommes déployés en République centrafricaine, la MINUSCA est de plus en plus critiquée et accusée par les populations de «passivité » et parfois de « collusion » avec les fauteurs de troubles.

Cette visite du patron de l'ONU intervient surtout dans un contexte marqué par un regain de tensions caractérisé par des affrontements à répétition entre groupes armés et milices d'autodéfense. «Une crise dramatique, mais une crise oubliée», a reconnu Antonio Guterres. Le visiteur se dit aussi choqué par le «niveau de souffrances du peuple centrafricain, mais aussi les drames subis par les humanitaires et les forces de maintien de la paix ». Loin de son bureau cossu de Manhattan aux Etats-Unis, Antonio Guterres entend mettre son séjour à profit en allant toucher du doigt la réalité centrafricaine. Dans l'agenda du secrétaire général de l'ONU, l'axe Alindao-Bangassou où les massacres ont été signalés au cours des derniers mois.