Afrique de l'Ouest: UEMOA - Début de la revue annuelle des réformes pour le Sénégal

Ce matin s'est ouvert à Dakar la revue des réformes, politiques, programmes et projets communautaires dans l'espace Uemoa pour le Sénégal. Ceci en application selon le représentant résidant de la Commission de l'Uemoa à Dakar, des dispositions de l'acte additionnel n°05/2013 de la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Uemoa du 24 octobre 2013 et de la décision du Conseil des ministres du 19 décembre 2013.

Ce dispositif de suivi a déclaré M. Dossolo Diarra favorise l'harmonisation des législations nationales, la coordination des politiques sectorielles nationales et la bonne exécution des politiques, programmes et projets communautaires. Cette revue a donc pour finalité d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de l'Union a poursuivi M Diarra. Elle se tient sur trois jours, du 23 au 25 octobre. Au terme de ces trois jours de travaux sera produit un mémorandum. Ce document sera selon le Colonel Moustapha Ngom qui a présidé la cérémonie d'ouverture soumis aux autorités notamment au Premier ministre du Sénégal avant d'être présenté au Chef d'Etats et de gouvernement. Prennent part à cette revue des experts de l'Uemoa et points focaux des différents ministères concernés.