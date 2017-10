Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - MTN-Congo signe un contrat de confiance avec les associations des consommateurs

Rappelons que c'est l'ARPCE qui a organisé, en février dernier, une rencontre entre MTN et ces associations ; que ces dernières ont traduit leurs doléances devant les régulateurs et responsables de MTN.

Les clauses de ce contrat se résument en quatre points parmi lesquels, la mise en place d'une plate-forme de discussions, d'échanges, de propositions entre l'opérateur MTN et ces associations, grâce à des réunions trimestrielles et ad hoc sur la qualité des services.

« Nous sommes parvenus à la signature de ce contrat suite aux nombreuses plaintes récurrentes des consommateurs depuis 3 ans. Les consommateurs se sont beaucoup plaints de la tarification qui n'était pas transparente, la qualité du réseau qui n'était pas bonne, la volatilité des crédits, la difficile accessibilité au call center, etc. MTN a pris des engagements, il reste à les transformer en actions pratiques sur le terrain et nous continuerons à faire notre monitoring sur ces engagements pris. Sans les consommateurs, MTN ne peut pas exister. Les consommateurs ont droit à un service de qualité. Nous aurons désormais l'occasion de discuter directement avec ces derniers sur les différentes plaintes qui restaient sans suite. », a déclaré le secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, Mermans Babounga.

