Congo-Brazzaville: Consommation - La police veut en finir avec les pénuries de carburant

Le directeur de la police administrative et de la règlementation, Michel Nsiloussilabo, a réuni le 23 octobre les tenanciers des stations-service et les pompistes. Il a pointé du doigt les réseaux des rédistributeurs illégaux communément appelés "Kadhafi".« Au niveau de la direction générale de la police, nous avons mis en place une cellule d'investigation pour identifier et interpeller les organisateurs de ces réseaux. Ils répondront de leurs actes devant les tribunaux », a-t-il déclaré.

Voici plus de trois semaines que les pompes sont sèches dans la plupart des stations-service de la capitale congolaise. Alertée par l'inflation galopante qui s'ensuit et les longues files de véhicules autour de rares pompes qui, sporadiquement, livrent le précieux liquide, la direction générale de la police essaie de prendre le mors aux dents.

