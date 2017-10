Burkina Faso: Offre énergétique - Africa50 prêt à financer la centrale Ouaga-Est

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le lundi 23 octobre 2017, le PDG du Fonds Africa50, dédié aux infrastructures sur le continent, Alain Ebobissé.

Le financement de la centrale thermique Ouaga-Est était l'un des principaux sujets d'échanges entre le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba et le patron d'Africa 50, Alain Ebobissé, lundi 23 octobre 2017. « J'ai été reçu par le Premier ministre pour discuter de la coopération entre le gouvernement du Burkina Faso et Africa50...Nous avons des capitaux que nous souhaitons investir au Burkina Faso dans des projets afin d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre d'infrastructures dans les meilleurs délais. Nos échanges ont porté sur les secteurs de l'énergie, des transports et des infrastructures», a déclaré M. Ebobissé à l'issue d'une heure de conciliabule entre l'équipe d'Africa 50 et Paul Kaba Thiéba, assisté du ministre de l'Energie, Pr. Alfa Oumar Dissa.

Le PDG du fonds a insisté sur le fait qu' « Il faut aller le plus vite possible » dans la réalisation des projets, conformément à la volonté du chef du gouvernement. «J'ai dit à mes équipes et collaborateurs de mettre en œuvre les projets dans les meilleurs délais parce que nous sommes conscients que les infrastructures sont nécessaires et importantes pour soutenir l'économie de ce pays et pour les populations», a assuré M. Alain Ebobissé.

Le ministre Alfa Oumar Dissa a précisé que de bonnes perspectives se sont dégagées au cours de cette rencontre pour le projet de réalisation d'une centrale thermique de 100 mégawatts à Ouaga-Est situé non loin du site de l'Université Ouaga II. «Pour cette centrale thermique, au départ, six entreprises avaient été pré-qualifiées. Trois autres l'ont été par la suite. Les négociations ont eu lieu la semaine dernière pour retenir l'entreprise adjudicataire. Une fois que cette entreprise est connue, la question du financement est sur la table. Nous pensons pouvoir discuter avec Africa 50 pour pouvoir mobiliser d'autres sponsors et prêteurs afin de réaliser la centrale thermique», a indiqué le Pr Dissa.

Le fonds Africa50 soutient des projets d'infrastructures dans des pays actionnaires et opère via un processus qui combine la sélection de projets avec un impact évident sur le développement et une approche de gestion commerciale qui attire les investisseurs privés. Le fonds est détenu par 25 pays africains dont le Burkina Faso, la Banque africaine de développement (BAD) qui est un actionnaire important et deux banques centrales africaines.