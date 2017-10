Cote d'Ivoire: Manifestations annoncées des ex-combattants de la cellule 39 - Ouattara Mamadou pas d'accord avec Aboudou Diakité

« Certes nos problèmes demeurent toujours, et nous y attendons une solution durable de la part des autorités étatiques. Nous ex-combattants démobilisés de la Cellule 39, nous nous désolidarisons totalement des menaces de soulèvements annoncées par Aboudou Diakité. Nous sommes pour la négociation pour résoudre nos problèmes. Nous ne nous inscrivons plus dans la violence. On n'a pas le choix. Nous voulons participer au développement de Bouaké et appelons le Président Ouattara et le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly à faire confiance aux membres de la Cellule 39 », a déclaré Ouattara Mamadou.

« Nous sommes une structure organisée. Et nous faisons confiance au Chef de l'État Alassane Ouattara et au gouvernement. Le moment est mal choisi par le dénommé Aboudou Diakité pour créer la peur chez nos parents qui ont tant souffert ces derniers mois », a-t-il dit , ajoutant que la Cellule 39 est entièrement à la disposition des autorités de la ville. Il a appelé les populations à vaquer tranquillement à leurs occupations.

