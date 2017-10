Burundi: Construction d'un nouveau palais présidentiel, des Burundais expropriés attendent toujours

Mathilde précise pour sa part: "On n'a pas encore été indemnisé, on attend toujours, où pourrions nous aller ?"

C'est le 11 avril dernier que furent démolies les maisons appartenant à 23 familles actuellement sans abri. Depuis la démolition de leur maison, Vital et Mathilde changent d'abri régulièrement. Ils vivent pour l'instant dans une hutte en pailles et déplorent leurs conditions de vie qui se détériorent de jour en jour.

Sous couvert d'anonymat, une des victimes livre ainsi son témoignage sur un ton désespéré. Après la démolition de sa maison il y a six mois, elle a été expropriée de sa parcelle avec ses deux garçons. La famille dort dehors et le retour des pluies ajoute le drame au drame.

Nombre d'entre eux passent la nuit à la belle étoile et leur situation se dégrade avec le retour des pluies. "C'est l'angoisse extrême pour nous, on n'a jamais été indemnisé. Les députés que nous avons élus, l'administrateur, le chef de zone, personne ne s'intéresse à nous! On ne sait pas de qui vient cette injustice. Nous sommes comme des enfants de souris! Nous demandons que justice nous soit rendue. Pas d'indemnisation. C'est de l'injustice, nous sommes innocents, ce sont nos propriétés."

