Afrique: Tabagisme chez les jeunes africains - Les chiffres qui inquiètent

Cette révolution expose moins le fumeur et son entourage aux risques de cancer du poumon. Qui représente 12,9% du nombre total de cancers et 71% des décès, d'après Prof. Sahraoui.

On estime à 1,69 million de morts dus au cancer de poumon. « Le tabagisme constitue le facteur de risque le plus important », prévient Souha Sahraoui. Le continent compterait 77 millions de fumeurs : 21% d'hommes et 3% de femmes.

La Tunisie est le 1 er pays fumeur du continent. « En 2010, 16% des jeunes tunisiens de 13 à 15 ans sont fumeurs. Le taux est passé à 24% en 2016 », révèle Fares Mili, président de la Société tunisienne de tabacologie et des comportements d'addiction (STTACA). Et d'ajouter : « le tabagisme est une maladie chronique à rechute où les meilleurs traitements ne réussissent que chez 1 fumeur sur 5 ». La prévalence du tabagisme va augmenter en Afrique de près de 39% à l'horizon 2030. Ça craint !

Le professeur de radiothérapie au CHU Ibn Rochd de Casablanca citait Walton, à la 3 ème Conférence d'Africa2025 sur les stratégies de prévention et de réduction des risques des maladies non transmissibles en Afrique. Le continent a fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à la suite d'une augmentation durable de la prévalence du tabagisme. Pour Prof. Mor N'Diaye, le tabac est responsable de 3% des décès en Afrique.

