Togo: Quels sont les champs d'application du TCA ?

La marche se poursuit pour la vulgarisation du Traité sur le Commerce des Armes. Après Lomé, cap sur la région maritime.

Les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du TCA seront en atelier de renforcement de capacités du 25 au 27 octobre prochain à Tsévié. Entre autres communications au programme, « le TCA et son champ d'application (armes classiques, munitions, pièces et composant).

Ayant comme mission d'assister le gouvernement et la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petits calibres, la Commission technique mis en place à cet effet a pris part à toutes les négociations qui ont abouti à l'adoption par le Togo en 2015 du TCA.

Si une chose est de disposer des textes, un autre est de les appliquer. Mais aussi leur mis en application ne serait pas possible sans une implication effective des différents acteurs. Et dans ce domaine, les acteurs sont les magistrats, la police, la gendarmerie, la douane, la défense, certaines structures étatiques et des organisations de la société civile.

Depuis des jours, la Commission Nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petits calibres, ces acteurs renforcent leurs capacités en la matière. Selon la Commission, il s'agit de les responsabiliser dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions respectives.

Notons qu'en dehors du champ d'application du TCA, les participants à l'atelier de Tsévié seront également outillés sur des thématiques comme contrôle des transferts, coopération internationale et assistance internationale et relation entre TCA et les autres instruments internationaux et régionaux, violence fondée sur le sexe et enfin écho de la 3ème conférence des Etats parties du TCA.