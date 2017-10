Congo-Kinshasa: Visite de Felix Tshisekedi sur fond d'arrestation de militants de l'Udps à Lubumbashi - De quoi Kabila a-t-il peur ?

Et il n'est pas difficile de s'imaginer que ragaillardi par la récente admission, contre toute attente, de son pays au Conseil des droits de l'Homme de l'ONU qui sonne comme une victoire pour lui, Kabila pense qu'il a maintenant le vent en poupe pour s'adonner à son sport favori qui est de casser de l'opposant en mettant en branle sa machine répressive. Et cela, dans le but d'étouffer désormais dans l'œuf, toute contestation. Mais il aurait tort de croire qu'il a déjà partie gagnée. Car, une telle stratégie ne pourrait que contribuer à dégrader l'atmosphère et à faire monter la tension. Et Dieu seul sait quelle pourrait en être l'issue.

En tout cas, il voudrait récupérer ces manifestations et les contrôler à sa guise qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Car, le chef de l'Etat congolais est bien conscient que ses adversaires ne seront rassurés que lorsqu'ils le sauront définitivement hors-course. Mais cela n'est visiblement pas dans ses plans. Bien au contraire, tout porte à croire qu'il est en train de jouer avec l'opposition comme un chat avec une souris, attendant le moment propice pour dévoiler ses plans et n'en faire qu'une bouchée.

En effet, l'opposition congolaise est loin d'avoir digéré le vilain tour que lui a joué le pouvoir en sortant de son mouchoir un calendrier électoral qui renvoie la présidentielle en 2019, alors qu'elle croyait pouvoir se débarrasser de Joseph Kabila au plus tôt avant le 31 décembre prochain aux termes de l'accord politique arraché par les évêques, ou au plus tard courant l'année 2018. Mais avec cette nouvelle donne qui renvoie les élections aux calendes congolaises, l'opposition ne peut que ronger ses freins.

Rien n'est moins sûr. D'autant plus que dans le bras de fer qui les oppose au pouvoir, les militants de l'opposition ne veulent pas se laisser compter fleurette, encore moins céder à ce qui s'apparente, à leurs yeux, à des mesures d'intimidation. Cela dit, tout porte à croire que derrière ces passes d'armes entre pouvoir et opposition, c'est la question des élections qui se joue en toile de fond.

