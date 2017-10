Sénégal: Agenda chargé pour le président Sall lors de sa visite d'Etat

Cape Town (Afrique Du Sud) — Le chef de l'Etat, Macky Sall, arrivé lundi vers 17 heures (heure locale) à Cape Town (Afrique du Sud) pour une visite d'Etat de trois jours, prendra part, entre autres, à un forum d'affaires et à la signature d'un mémorandum d'entente, a appris l'APS.

Le Sénégal et l'Afrique du Sud vont signer un mémorandum d'entente dans le domaine du tourisme avant la tenue d'un forum d'affaires, informe la présidence de la République sénégalaise.

Au cours de cette visite d'Etat, il est également prévu plusieurs audiences. Ainsi, il recevra en audience le groupe Transmet, la plus grande compagnie sud-africaine de construction et de réhabilitation des chemins de fer, le groupe MKP South Africa, un investisseur dans la construction de logements sociaux et centres commerciaux, la compagnie Denel Land Systems, spécialisée dans la vente de matériel militaire et de chiens détecteurs, et le groupe Nautic et Paramount spécialisé dans le transport maritime.

Le chef de l'Etat va également rencontrer la communauté sénégalaise établie en Afrique du Sud.

Le président sud-africain, Jacob Zuma, offrira un dîner officiel en l'honneur de son homologue sénégalais, à l'occasion de cette visite d'Etat.

Le président Macky Sall est accompagné des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique, des Forces armées, des Infrastructures, du Transport terrestre et du Désenclavement, des Transports aériens, du Tourisme, du Commerce.