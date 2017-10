Congo-Kinshasa: Confusion à l'Assemblée Nationale !

C'est à juste titre que, depuis toujours, l'Assemblée Nationale constitue un temple de la démocratie et de la justice. C'est une institution où, seule, l'application des lois constitutionnelles ranime la grandeur d'un pays. Lorsque la légitimité de ce haut lieu est remise en question par quelques-uns, c'est le début d'un effondrement et du boycottage permanent. C'est le fléchissement de la démocratie et de la justice.

Par conséquent, c'est la mort à petit feu d'une République qui se veut démocratique. C'est par ses mots que des congolais lambda déplorent la crise attrayante sur tous les domaines du pays, celle-ci avançant petit à petit, jusqu'à atteindre toutes les institutions de la République. Si la crise est sociale, elle est aussi économique et financière, dès qu'elle devient politique, toutes les institutions publiques s'effondrent, crise par ici, crise par là, cela n'épargne aucun établissement. Voilà que la crise parlementaire refait surface, à en croire certains acteurs politiques.

Que des règlements des comptes entre deux camps (majorité et opposition), que des controverses autour de la gestion des motions incidentielles et de défiance, de l'absence totale des discussions réelles autour des choses essentielles qui pourront faire avancer le pays. De plus, la session de septembre était très attendue par l'opinion nationale , principalement, surtout pour les votes des lois en rapport avec le fonctionnement du Conseil National de Suivi de l'Accord de la saint sylvestre en perspective pour des prochaines élections, des lois concernant également le budget 2018 et des régies financières pour le bon fonctionnement du pays et les codes miniers qui devraient aussi être au centre de la session. Hélas !

Cette institution, depuis trois semaines, est orpheline des certains Députés de l'Opposition qui, in fine, refusent de siéger en raison des diverses raisons liées par la façon de diriger du président Aubin Minaku. Certes, en observant de plus près cette chambre basse, il est constaté aussi que de nombreuses irrégularités des procédures, des confusions des élus du peuple entre eux, particulièrement sur certains points de la constitution et de règlement d'ordre intérieur.

Si la Chambre Basse du Parlement est en danger, il est évident de reconnaitre qu'il n'y a pas de fumé sans feu et des tirs croisés entre opposition et majorité font rage. Cela n'arrange pas non plus le déroulement de la session. Les élus de l'opposition accusent le président de l'Assemblée Nationale de passer de violation en violation de la constitution et du règlement d'ordre intérieur, de la conduite déséquilibré des débats et de l'absence de contrôle trimestriel budgétaire.

Alors que leurs collègues de la majorité soutiennent la personne de l'Honorable Aubin Minaku qui, pour eux, fait régner la démocratie et la liberté au sein de l'hémicycle. Mais, jusqu'à quand ces guerres d'égo ? Cesseront-elles un jour ? Au cours de cette session de septembre, est-ce que les élus du peuple vont s'entretenir autour des lois essentielles ? Difficile à présager. Toutefois, la pétition déposée contre le président de l'Assemblée Nationale n'est qu'un coup d'épée dans l'eau, aussitôt déposée, aussitôt balayée.

Le non-respect du temps imparti de 48 heures pour l'examen du dossier n'est pas respecté. C'est pourquoi, il sied de dire, que le temple de la démocratie est en danger, cet imbroglio doit être examiné de plus près.

Merdi Bosengele