Ile Maurice: Secteur aérien - Air Mauritius perfectionne sa flotte

En effet, grâce à cette nouvelle famille de long courriers Airbus de moyenne capacité, la connectivité entre toutes les destinations d'Air Mauritius n'en sera que plus fluide. Notamment venant d'Asie, d'Australie, du Moyen Orient, en passant par l'Afrique et, bien entendu, pour tous les grands aéroports européens. Questionné sur la destination Madagascar, au CEO de conclure qu'« il n'y aura aucun changement concernant nos vols à fréquence quotidienne avec le partenariat que nous avons avec Air Madagascar. Cependant, nous devrons attendre que la Grande île puisse s'accommoder des infrastructures nécessaires pour accueillir ce genre d'appareil ». Pour le moment, les vols de l'Airbus A350 se font en direction d'Afrique du Sud pour des raisons techniques.

Ce nouveau paille en queue (ndlr : oiseau emblématique de la compagnie) réunit à la fois le confort, l'espace et surtout la technologie. Le meilleur moyen pour la compagnie de transport d'apporter un souffle nouveau à sa flotte vieille de cinquante ans et par la même occasion d'agrandir son champ d'activité. « Nous ambitionnons de devenir le prochain Hub de la région océan Indien.

