Ile Maurice: Technique agricole - La permaculture gagne du terrain

Au bout d'une allée bordée de cocotiers se niche un petit havre verdoyant.

Nous sommes à Deux-Bras, dans le Sud. Sur la pelouse, des chiens jouent avec les rayons du soleil, tandis que leur maître travaille la terre sous une serre structurée de tiges en bambou. Ce jardin de permaculture incite à la découverte. Menthes variées et cerisiers par-ci, bred martin, carottes jaunes et lavande par-là, fleurs et légumes tapissent les sols. Sans oublier une quarantaine d'arbres fruitiers.

«D'ici deux à trois mois, nous aurons un grand potager et des animaux, dont des canards, des moutons, des lapins, des dindons», confie Gaël Soupe, le responsable des lieux. L'homme de 38 ans est un spécialiste du landscaping, qui conseille sur l'aménagement des jardins en permaculture et s'adonne à cette technique depuis quatre ans déjà.

Dès l'enfance, il collectionnait des bonsaïs et participait à l'élevage d'animaux. Puis, il y a 12 ans, survient le déclic pour la permaculture, en France. Un ouvrage thématique le plonge dans cet univers. Qu'est-ce que cette technique ? «C'est un ensemble de systèmes considérant des principes naturels pour un développement social», répond-il.

La permaculture est issue de la contraction des mots «permanent» et «agriculture». Elle a été développée par David Holmgren et Bill Mollison, deux Australiens, en 1978, précise Akhilalandjee Goolaub. Ce dernier est Principal Extension Officer du Food and Agricultural Research and Extension Institute (FAREI).

L'idée est de concevoir un jardin basé sur l'écosystème naturel des lieux. «Par exemple, pour des pratiques agricoles conventionnelles, on devrait déblayer un terrain pour la culture et utiliser des produits chimiques pour accélérer la pousse», explique-t-il.

Or, en permaculture, chaque espèce est harmonisée en fonction des plantes déjà en terre. «Pour cela, on cultivera des arbustes de la même taille que les espèces existantes et on utilisera des ressources naturelles disponibles. On laissera pousser les plantes naturellement et sans fertilisants. Quant aux animaux, ils seront élevés en toute liberté», ajoute l'officier du FAREI.

Pour ce faire, les agriculteurs définissent les zones de culture selon la circulation du vent, du soleil, etc. Ils procèdent également à un compostage naturel à partir de déchets naturels.

«Avant tout un partage»

Ainsi, chez Gaël Soupe, chaque petit coin est judicieusement employé. Par exemple, bacs et pots deviennent des pépinières pour les têtes d'ananas et la culture de brèdes, entre autres. La terre se creuse en bassins naturels d'eau, où d'innombrables espèces végétales, dont une collection de légumes anciens, poussent.

Gaël Soupe aménagera bientôt son jardin de permaculture pour des visites. «Ce n'est pas juste de la production de légumes, mais c'est avant tout un partage», lâche-t-il. À Maurice, cette tendance agricole gagne du terrain. «La population prend davantage conscience de la santé. Des formations pour encourager l'agriculture biologique, incluant la permaculture, sont populaires», ajoute Akhilalandjee Goolaub.

Ce constat est rejoint par celui d'Oliver Fanfan, codirecteur d'Island Bio, qui a formé une vingtaine d'habitants de Baie-du-Tombeau, cité La-Cure, Chamarel et Dubreuil sur la permaculture depuis 2016. «Ce concept est à la mode. Plusieurs personnes sont intéressées car elles veulent contribuer à la préservation de l'écosystème et éviter de détruire la nature et la santé d'autrui», soutient-il.

Jean-François Royal-Ismael, 48 ans, bénéficiaire de cette formation, est un tout nouvel adepte. Ayant vécu au Canada, il y a développé une passion pour l'agriculture. À son retour à Maurice, cet habitant de Cité-La-Cure a adhéré à la formation d'Island Bio en août 2017. Il vient d'aménager un petit jardin de permaculture fonctionnel. «Je fabrique mon propre compost avec des branches et de la terre. Ce sera bientôt prêt.»

À côté, il laboure des bancs de terre où germent déjà trois variétés de laitue, du chou rouge et d'autres légumes. Des tamariniers, des plants d'arouille et de patate douce sont également disposés autour du terrain. «Nous devons retourner aux sources, vers la nature. C'est fondamental pour nous protéger des effets néfastes des engrais chimiques.»

Le jardin agrémente aussi une ferme où se baladent cinq chèvres et deux moutons. Avec ces premiers coups de pioche, Jean-François Royal-Ismael prépare la culture de fruit à pain, de coeur de boeuf, du coronsol ainsi que de légumes biologiques.