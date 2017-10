Congo-Kinshasa/Burkina Faso: Week-end européen - Bakambu séduit, Traoré et Salah enchainent

Sorti du banc, le Sénégalais Khouma Babacar a inscrit un but et participé au succès de la Fiorentina 3-0 devant Benevento.

Metz s'enfonce. Nouvelle défaite contre Dijon (1-2) et un but du Tunisien Naim Sliti pour les Bourguignons. Le club lorrain de son côté perd son enraineur limogé.

Première victoire pour Amiens depuis un mois et demi. Et club picard peut dire merci au Camerounais Guy Ngosso auteur d'unique réalisation contre Bordeaux (1-0).

Et comme d'habitude, les internationaux africains ont brillé à l'image de Cédric Bakambu qui a inscrit son 8è but en Liga ou encore, Bertrand Traoré qui porte Lyon.

