Togo: "Les Amis de la Terre-Togo" s'engage pour sa réglementation

L'Organisation Non Gouvernementale "Les Amis de la Terre-Togo" s'est associée encore cette année, à la semaine d'action internationale pour la prévention de l'intoxication au plomb prévue du 23 au 28 Octobre.

A cet effet, elle a organisé ce lundi, à Lomé, une rencontre avec les professionnelles des medias sur le thème "mobilisation en vue de la mise en place d'une réglementation visant à interdire la production, la commercialisation et l'utilisation de la peinture au plomb au Togo ".

Cette rencontre vise à prévenir l'intoxication au plomb au Togo et à parvenir à l'élimination du plomb de la peinture d'ici 2020 au Togo.

Le plomb, selon Kokou AMEGADZE, directeur par intérim de l'ONG "Les Amis de la Terre-Togo" est un métal toxique qui a des conséquences négatives non seulement sur l'environnement mais également et surtout sur la santé humaine.

« Le plomb a des effets neurotoxiques sur les enfants surtout les enfants de moins de six (6) ans. Ce n'est pas que sur les enfants, il y a également les femmes enceintes, les professionnelles de la peinture. Lorsque vous avez fait une peinture sur un bâtiment et ça commence à s'effriter, il se dégage alors de la poussière et c'est l'effritement de cette peinture qui occasionne l'intoxication au plomb », a expliqué le Directeur par intérim de l'ONG "Les Amis de la Terre-Togo".

Il a affirmé que c'est pour cela que la communauté internationale s'est mobilisée pour mettre un terme à la peinture au plomb. « Notre action n'est pas isolé, c'est une action qui s'inscrit dans cette mobilisation mondiale des pays en lutte contre l'intoxication au plomb », a ajouté M. AMEGADZE.

Parlant du Togo, il a déclaré qu'il n'y a pas encore de réglementation sur la production, la commercialisation, la vente et l'utilisation de la peinture au plomb.

"Nous voudrions, poursuit-il, au niveau de l'ONG "Les Amis de la Terre-Togo", mener un plaidoyer pour demander au gouvernement d'adopter une législation interdisant la peinture au plomb au Togo".

Selon une étude réalisée par « the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), en 2013, l'exposition au plomb contenu dans les peintures était la cause de 853 000 décès, 9,3% de la charge mondiale de déficience intellectuelle idiopathique,4% de la charge mondiale des cardiopathies ischémiques, 16,8 millions de personnes handicapées, 6,6% de la charge mondiale d'accidents vasculaires cérébraux.