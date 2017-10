Kenya: A trois jours du vote, la tension ne retombe pas

S'achemine-t-on vers un nouveau report de la présidentielle au Kenya ? C'est la question que plus d'un… Plus »

Le ministre de l'Intérieur a quant à lui temporisé et demandé à ses hommes d'agir avec retenue jusqu'à l'élection, mais Fred Matiang'i, a ajouté qu'il y aurait de sévères actions contre les pilleurs et ceux qui commettront des troubles.

Lundi, l'ambassadeur américain, Bob Godec, leur a demandé d'utiliser le moins possible la force et seulement en cas de dernier recours. Le diplomate a également poussé pour des actions en justice contre les agents coupables de violence.

Même si des appels au calme et au dialogue sont lancés de toutes parts, lundi soir, la Super Alliance nationale (NASA), principal parti d'opposition, a maintenu ses manifestations prévues ce mardi 24 octobre et mercredi. Le face à face pourrait être tendu avec les forces de sécurité, critiquées pour leur brutalité.

