Angola: Le système de gestion de la santé améliore la planification

Avec le système DHIS2 installé à l'échelle nationale, les bureaux de santé seront en mesure d'identifier et de réagir à l'éclosion de la maladie aux niveaux L'Angola peut enfin espérer obtenir de meilleurs résultats dans la lutte contre le paludisme, contre le VIH, contre la tuberculose et contre toutes les autres maladies qui existent encore dans ce pays.

Helen La Lime a rappelé que le gouvernement américain finançait des programmes de santé avec une valeur annuelle de 40 millions de dollars par an, mettant en relief l'aide au VIH / sida et la lutte contre le paludisme.

« Au cours des trois prochains jours, nous aurons deux groupes de travail pour élaborer un plan de mise en œuvre de deux systèmes électroniques d'information, dont l'un contrôle la chaîne d'approvisionnement pour l'approvisionnement et la distribution des médicaments (DHIS2) et l'autre assure la gestion d'incidence de la maladie en Angola (OPnLMIS) ", a-t-elle souligné.

Il a estimé que le séminaire marquait une étape importante dans l'évolution du système de santé en Angola: la transition vers un système électronique de suivi et d'évaluation des produits et services de santé.

«Par exemple, en 2016, le ministère aurait pu répondre à la flambée des cas de paludisme et de la fièvre jaune plus rapide et plus efficace si il avait le système électronique de la santé qui garantit les données en temps réel», a-t-il dit.

La diplomate a précisé que ces deux systèmes: DHIS2 et Open LMIS, vont améliorer la distribution et la gestion des médicaments dans le secteur.

Luanda — La mise en oeuvre du système d'information et de gestion de la santé assurera au ministère de la Santé (MINSA) un meilleur outil pour planifier, suivre et élaborer des stratégies fondées sur des données afin de mieux comprendre l'incidence des maladies dans différentes régions.

