Angola: L'étude de l'impact sur l'environnement au centre du premier Congrès international de l'ISCED/Huila

Lubango — L'évaluation de l'impact sur l'environnement est l'un des thèmes qui domine lundi, le premier jour des cours pré-congrès, en vue de la préparation du premier Congrès international de l'enseignement des sciences, qui se tiendra les 26 et 27 prochains, sous l'égide de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education "ISCED/Huíla".

Les cours, dispensés par des enseignants de l'ISCED/Huíla, sont destinés à 20 congressistes liés à la gestion environnementale, formés dans les domaines de biologie, géographie, agronomie, gestion forestière, entre autres.

Parlant à l'Angop, José Luís Alexandre, membre de l'organisation de l'événement, a dit que les cours analyseraient comment gérer correctement l'environnement pour un développement durable.

"Nous devons toujours partir du principe que toutes les ressources naturelles ne sont pas renouvelables, d'où la nécessité de sensibiliser les gens à une meilleure gestion de ces biens", a-t-il souligné.

Font partie de l'agenda de travaux "Les techniques et technologies d'utilisation de l'environnement", "La législation angolaise sur l'environnement", "Comment élaborer et publier un article scientifique", "L'utilisation des TIC pour l'enseignement et la recherche en chimie", "L'enseignement des sciences dans une perspective d'éducation pour le développement durable "et "les formes organisationnelles dans l'enseignement supérieur", entre autres.

Le premier Congrès international d'enseignement des sciences, tenu sous le thème "l'enseignement des sciences pour un développement durable - défis et perspectives", envisage un espace de réflexion large, actuel et systématisé sur les formes, les contextes et les processus éducatifs en développement.

Il vise également, entre autres objectifs, stimuler le développement interdisciplinaire de la recherche, l'interprétation socioprofessionnelle dans l'enseignement des sciences tourné vers le futur, sur les présupposés du développement social et de la durabilité.