Afrique Centrale: Le pays laisse la résolution pacifique comme héritage dans les Grands Lacs

Luanda — L'Angola laisse en héritage de son mandat à la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL), l'expérience de résolution des conflits par des négociations pacifiques et sans l'utilisation d'armes à feu, a déclaré lundi, l'analyste politique Angolais Almeida Mendes Henriques.

L'analyste parlait à l'Angop à propos du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs qui s'est tenu la semaine dernière dans la ville de Brazzaville, en République du Congo.

Selon l'analyste, l'Angola laisse un message réel sur la façon d'aider un pays et, en même temps, la région à trouver des solutions négociées, pour garantir la stabilité politique, économique et sociale d'un État.

«L'Angola a fait sa part, tout dépend maintenant de la volonté politique des Etats de la région, car ce sont des Etats souverains et il y a des limites à l'intervention d'autres États de l'organisation, y compris l'Angola, en ce qui concerne les divers problèmes internes », a indiqué Almeida Henriques.

A son avis, l'Angola a accordé une attention particulière dans son mandat au long et instable processus de pacification et stabilisation de la République démocratique du Congo, dans les conflits au Soudan du Sud et en République Centrafricaine.

Il a considéré comme positif le mandat angolais, car il a permis de réunir des organisations et des Etats, comme les Nations Unies (ONU), l'Union européenne (UE) et la France, dans la lutte contre les foyers d'instabilité de la région, en particulier la République démocratique du Congo (RDC), le Centrafrique (RCA), le Burundi, le Soudan du Sud et le Soudan.

Il a fait valoir que le mandat, commencé en 2014, avait été marqué par de nombreuses interventions diplomatiques bilatérales et multilatérales.

Au sommet, le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a précisé l'esprit de continuer à aider les pays de la région, en particulier les plus touchés, réaffirmant l'engagement de l'Angola dans la promotion de la paix, la stabilité et le développement régional. Le Sommet s'est déroulé sous la devise «Accélérer la mise en œuvre du pacte pour assurer la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs».

Créée en 1994, la Conférence internationale des Grands Lacs comprend l'Angola, le Congo Brazzaville, République démocratique du Congo, la Zambie, le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie, et vise à assurer la paix, la sécurité, démocratie et le développement dans la région.

Le Sommet est l'organe suprême de la Conférence, présidé par un Chef d'État et de gouvernement d'un État membre, par rotation. Il se réunit tous les deux ans.