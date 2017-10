Angola: Le MPLA exhorte l'Exécutif angolais à conduire le changement

Luanda — Le Comité central du MPLA a appelé lundi, à Luanda, l'Exécutif angolais à promouvoir les changements nécessaires et indispensables dans divers secteurs de la vie nationale, en vue d'améliorer les conditions de vie des Angolais.

L'organe du parti a tenu sa première réunion depuis les élections générales du 23 août dernier. Les travaux ont été orientés par le président du parti, José Eduardo dos Santos.

Selon le communiqué final de cette session, qui est la IVe ordinaire, le MPLA a exhorté l'Exécutif angolais à travailler dur, en tenant compte des grands objectifs nationaux de gouvernance pour la période 2017-2022.

Il a recommandé à l'Exécutif angolais de continuer à soutenir la pacification des conflits qui subsistent dans plusieurs pays de la région des Grands Lacs.

Les membres du Comité central ont exprimé leur profonde gratitude au Président José Eduardo dos Santos et à l'Exécutif angolais pour les efforts et contributions durant les deux mandats consécutifs de l'Angola en tant que président de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL). .

Le Comité a également approuvé le plan général d'activité pour 2018 et son budget, ainsi que les règles de fonctionnement des commissions d'audit et les règlements régissant le processus des partis, l'application des sanctions et le travail d'audit des partis.

La quatrième session du Comité Central a approuvé une motion de soutien au président du MPLA, José Eduardo dos Santos, pour le "sens désintéressé et exemplaire, patriotique et d'Etat, avec lequel il a dirigé l'édification d'un Angola uni, réconcilié, moderne et démocratique.

Le communiqué final de la réunion de l'organe a été lu par le secrétaire du MPLA pour l'information et propagande, Mário António.