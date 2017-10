Angola: Bengo - Caxito accueille le IXe Forum provincial sur la femme rurale

Caxito — Le IX Forum provincial sur la femme rurale aura lieu le mercredi à Caxito, province de Bengo, sous l?initiative du Bureau provincial d?action sociale, famille et égalité des sexes, dans le but de discuter des questions de la citoyenneté, de l'égalité des sexes et des associations.

Selon un document parvenu lundi à l'Angop, la réunion, qui se termine le même jour, traitera également des questions sur la saison agricole 2017-2018, la perspective de soutien aux familles et femmes rurales, la promotion de l'aquaculture et la pisciculture et l'impact sur le revenu familial dans les zones rurales.

Le programme Eau pour Tous, la municipalisation de la santé et ses services d'impact, la stratégie d'alphabétisation et l'accélération scolaire et les associations et les coopératives, comme un modèle de développement communautaire font également partie de l'ordre du jour.

L'événement prévoit aussi des débats sur la violence domestique dans les familles, les pratiques et les valeurs culturelles dans le développement des communautés, l'éducation environnementale, les formes de traitement des déchets dans les communautés, l'impact des incendies sur l'écosystème et les mesures préventives pour décourager ces pratiques.