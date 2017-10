Togo: The Best FIFA Football Awards 2017 - Ronaldo, Giroud, Koné; le palmarès

La FIFA a récompensé les meilleurs acteurs de l'année lors de sa désormais célèbre The Best football Awards. Et Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois été élu Meilleur joueur de l'année après son sacre de l'année dernière. découvrez tout le palmarès.

Ronaldo, vainqueur de la Ligue des champions et de la Liga, a devancé son éternel rival argentin Lionel Messi et le Brésilien Neymar.

Le Real Madrid repart avec un autre trophée pour son entraineur Zinedine Zidane désigné Entraineur de l'année. Il a été préféré aux Italiens Maximilliano Allegri et Antonio Conte.

Nouvelle récompense intégrée cette année, le prix de Meilleur gardien de l'année est revenu à l'Italien Gianluigi Buffon devant le Costa Ricain Keylor Navas et l'Allemand Manuel Neuer.

Les meilleurs supporters de l'année sont ceux du Celtic (Ecosse) qui ont célébré les 50 ans du triomphe du Benfica en Coupe d'Europe avec un tifo de 360°.

Pour son coup du scorpion contre Crystal Palace le 1er janvier, Olivier Giroud repart avec le Prix Puskas du plus beau but de l'année, notamment devant le Sud-africain Oscarine Masuluke.

Moment d'émotion à l'heure de remettre le Prix Fair Play de l'année. Il est revenu au Togolais Francis Koné auteur d'un geste salvateur sur un gardien de but dans le championnat tchèque cette année.

Et le onze de l'année comporte 5 joueurs du Real Madrid (Ronaldo, Marcelo, Luka Modric, Sergio Ramos, Toni Kroos).

La cérémonie s'est déroulée à Londres et a été présentée par l'acteur américain Idris Elba.

Palmarès des The Best FIFA Football Awards 2017

Joueur de l'année: Cristiano Ronaldo

Joueuse de l'année: Lieke Martens (Pays-bas)

Entraineur de l'année: Zinedine Zidane (Real Madrid)

Entraineur de l'année (foot féminin): Sarina Wiegman (Pays-Bas)

Gardien de l'année: Gianluigi Buffon (Juventus)

Plus beau but de l'année: Olivier Giroud (Arsenal vs Crystal Palace)

Prix Fair Play: Francis Kone (Togo)

Prix des supporters: Celtic FC

Onze de l'année: Buffon - Dani Alves, Sergio Ramos, Bonucci, Marcelo - Kroos, Modric, Iniesta - Messi, Ronaldo, Neymar