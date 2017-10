Mali: Irrégularités dans l'achat Produits pétroliers - 58,07 milliards de FCFA en l'air

Plus de 950 migrants ouest-africains ont été expulsés, la semaine passée, par… Plus »

La société BIVAC a procédé à des inspections irrégulières d'hydrocarbures. Elle a attesté des espèces tarifaires de produits différentes de celles plus fortement taxées des acquits sénégalais. Ces prestations non conformes ont permis de couvrir de fausses déclarations de nature ayant entraîné des pertes de recettes pour les trois exercices de 875,41 millions de FCFA.

Des opérateurs pétroliers ont procédé à des dissimulations frauduleuses d'importations. Il s'agit de chargements exportés du Sénégal sur le Mali non ou partiellement enregistrés à BIVAC-Dakar et à Diboly ou couverts par des stickers-BIVAC mais non présentés au Bureau des Produits Pétroliers (BPP). Ces expéditions non déclarées ont occasionné un montant de droits et taxes compromis de 22,70 milliards de FCFA.

Au niveau de ces importations de produits pétroliers, les manquements relevés sont relatifs, entre autres, à la production des rapports fiables sur les statistiques pétrolières, à l'exercice irrégulier de la profession de commissionnaire en douane et à des contrôles défaillants lors des opérations de transit ainsi que la non application de sanctions prévues en cas de délit douanier.

