Gabon: Révision constitutionnelle - Le gouvernement répond aux critiques

« Le projet de texte a été adopté par le conseil des ministres. Il est maintenant transmis au Parlement où il va y avoir un débat et des discussions. Et croyez-moi, les parlementaires gabonais de sont pas des godillots ! Ils vont lire ce texte, ils vont l'examiner et ils vont dire ce qui ne va pas dans ce texte. Donc nous ne craignons pas du tout le débat parlementaire sur le texte.

Maintenant, chacun peut avoir une interprétation libre et élastique de ce qui est écrit, mais il faut s'en tenir au texte et le texte n'envisage pas du tout de monarchie constitutionnelle au Gabon. Je le dis bien : pas du tout », assure t-il.

Ce lundi, dans une conférence de presse, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Claude Bilie By Nze a répondu à ces critiques. « Personne n'a aujourd'hui au Gabon le besoin, l'envie, le désir, de mettre en place une monarchie, fût-elle constitutionnelle. Il me semble que là-dessus il faut que les choses soient claires. Personne ne veut aujourd'hui que le Gabon devienne une monarchie avec un roi à la tête. Ce n'est pas du tout l'orientation qui est donnée.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

