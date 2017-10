Angola: La formation continue de journalistes est prioritaire - Dit le ministre

Luanda — La formation et le recyclage continuels de professionnels des médias, rendront l'activité journalistique plus cohérente et compétente, et permettront de diffuser une information plus sérieuse et crédible.

Ces propos ont été tenus lundi à Luanda par le ministre angolais de la Communication sociale, João Melo, à la clôture de la 2ème édition de formation sur "Les Fondements de Finances Publiques" destinée aux journalistes de divers organes de presse.

En vue d'améliorer sa coordination dans le domaine de formation de cadres, le secteur de Communication sociale chercherait à mettre en place une coopération avec d'autres institutions d'enseignement, a-t-il fait savoir.

"Le Ministère de la Communication sociale compte renforcer et valoriser le rôle du Centre de Formation de Journalistes (Cefojor), qui remplit une fonction importante dans la formation et le recyclage des journalistes", a souligné João Melo.

Des certificats ont été délivres aux participants à cette 2ème édition de formation sur les Fondements de finances publiques, qui s'est déroulée du 09 au 23 octobre 2017.

La secrétaire d'Etat au Budget et Investissement public, Aia-Eza da Silva et le directeur-général de l'Institut de Formation de Finances Publiques (Inforfip) ont assisté à la clôture de ces cours qui ont développé plusieurs thèmes, notamment "l'Analyse macro-financière", "Le Compte général de l'Etat" et "Le Marché de Capitaux".

Cette formation complémentaire a été animée par des spécialistes et des fonctionnaires du Ministère des Finances.