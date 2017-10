Angola: Une meilleure gestion et contrôle évite le manque de médicaments - Secrétaire d'Etat

À ce titre, il a évoqué l'inadéquation du local de fonctionnement, l'inexistence des normes et de documentation technique, le manque de standardisation et catalogue en portugais ou en anglais.

Quant à l'équipement médical dans les hôpitaux du pays, il a dit qu'il y avait une multiplicité de marques et modèles, ce qui rendait difficile leur entretien, cependant, il fait savoir qu'il existait des équipements non installés dans les hôpitaux pour diverses raisons.

Le gouvernant est d'avis que seul un abordage complet du système de logistique de médicaments permettra, non seulement, d'augmenter la couverture de la population en médicaments essentiels et surs, mais aussi de favoriser la réduction des coûts.

Luanda — Le secrétaire d'Etat de la Santé Publique, Manuel Dias da Cunha, a indiqué lundi à Luanda, que le manque de médicaments dans le secteur avait comme principales causes le non-respect des normes d'enregistrement, de contrôle et de gestion des moyens logistiques.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.