Congo-Brazzaville: Éducation - Les difficultés scolaires débattues dans la ville côtière

Une conférence-débat a été organisée, le 21 octobre, au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard sur le thème « Difficultés scolaires : problématiques et approches de solutions ».

L'initiative est de l'association Pointe-Noire dynamique culturelle. Animée par Joseph Nzaou, inspecteur de l'enseignement, Jean-Blaise Ndembé, directeur de l'école privée Tchicaya- U'tamsi, et Patrick Aimé Samba, bibliothécaire au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati Loutard, la conférence a eu pour objectif de renforcer la compréhension de la communauté éducative sur la problématique inhérente aux difficultés d'apprentissage, cerner les contours de cette problématique et envisager, le cas échéant, les approches de solutions dans un esprit d'échange et de partage.

De nombreux facteurs ont été épinglés par les orateurs dans les difficultés d'apprentissage des enfants, les empêchant de parler, lire, raisonner, écrire, comprendre les mathématiques. Ces difficultés affectent leur scolarité et influent sur leur attention, la mémoire, la perception, le raisonnement, la communication, etc. S'inspirant des exemples vécus et rencontrés, les conférenciers ont dit que ces difficultés sont la conséquence de nombreux blocages constatés chez l'enfant mais aussi des dysfonctionnements ou troubles de plusieurs ordres entraînant inéluctablement le décrochage scolaire.

Ainsi, après l'énumération des différentes causes et conséquences, les orateurs ont esquissé des approches de solutions. « Dans la majorité des cas, les approches de solutions doivent être traitées avec des attentions spéciales et des adaptations individualisées et significatives. Il faut détecter ces difficultés d'apprentissage le plus vite possible et réaliser une évaluation chez un professionnel spécialisé dans le domaine. Ce dernier pourra évaluer et traiter les problèmes d'apprentissage de l'enfant grâce à une intervention psychopédagogique. Il faut commencer par accepter ces difficultés, écouter les émotions et les sensations propres de l'enfant à l'apprentissage », a déclaré Joseph Nzaou. Et d'ajouter : « Les difficultés seront traitées aussi bien dans le milieu familial que scolaire ». Après échange et débat, une constance s'est dégagée sur la nécessité de la conjugaison des efforts du couple société-école dans les approches de solutions sur cette problématique. Au regard de l'engouement suscité par ces échanges, d'autres débats similaires ont été envisagés afin de garantir l'avenir radieux des enfants.