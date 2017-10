Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Kodo-Gakusha remporte le tournoi amical de kurash

Pour le président de la ligue départementale de Brazzaville de Kurash, Brice Bopembe, les Brazzavillois ont réalisé des progrès au plan technique. Il sera donc question de leur donner plus d'occasions de se mettre en jambes pour se maintenir et aller de l'avant. Il a, par ailleurs, rappelé que chaque samedi, tous les athlètes de la capitale se retrouvent au club Momekano pour des séances d'entraînement collectives.

Loïc Fongué du club Kodo-Gakusha a été sacré meilleur athlète du tournoi auquel les athlètes de la République Démocratique du Congo (RDC) ont également pris part. Il a bénéficié d'un kimono en guise d'encouragement, outre sa médaille d'or dans la catégorie des seniors hommes. Son co-équipier Merci Dilou Pélé a décroché de l'or dans la catégorie des 73kg, tandis que Judy Kouakoua et Paniche Itali du club Momekano se sont respectivement imposés chez les 66kg et 81kg. Par ailleurs, Steven Tsiba Ondon de Cat club a été sacré premier dans la catégorie 100kg et l'athlète de la RDC, Kossi Samuzu, a occupé la première marche du podium dans la catégorie +100kg. Chez les seniors dames, c'est Sarah Bopinbanda qui a décroché de l'or.

