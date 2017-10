Congo-Kinshasa: 21e CAN volley-ball - Quatorze Léopards quittent Kinshasa pour Le Caire

Les représentants de la République Démocratique du Congo (RDC) à la compétition sont partis du pays, le 21 octobre, pour Le Caire en Égypte.

La Coupe africaine des nations (CAN) de volley-ball a démarré le 22 octobre et prendra fin le 29. La sélection congolaise s'est préparée sur place à Kinshasa. Le sélectionneur, Thomas Mukuidi, a retenu quatorze athlètes pour cette compétition de la balle haute au pays des Pharaons. Il s'agit des passeurs Patrick Misano et Pablo Alubati ; des centraux Magloire Mayaula, Raphaël Kamango et Gaston Bashiya ; et des pointus Salva Mbuyi et Fernand Phezo. Les attaquants convoqués sont Yannick Shesha, Théophile Mabila, Darby Misiyo, Didier Kitoko et Joël Ngeteke. Enfin les libéros retenus sont Tshikedi Kadima et Amisi Buane.

La compétition a débuté avec la victoire de l'Égypte sur le Niger par trois sets à zéro. Le Ghana s'est également imposé face au Kenya par le même résultat de trois sets à zéro. Le Rwanda a disposé du Tchad par trois sets à zéro, l'Algérie a eu raison du Botswana par la même marque. Quant à la Tunisie, elle a bataillé fort pour venir à bout de la Libye par trois sets à deux.

Notons que seize pays prennent part à cette compétition dans la capitale égyptienne. C'est la première fois que cette compétition réunit autant de pays, un nombre record. Les participants sont le Maroc, le Cap-Vert, le Ghana, le Niger, la RDC, le Congo, le Kenya, le Rwanda et le Botswana qui ont obtenu leur qualification via les tournois zonaux. La Zambie, la Libye et le Tchad ont bénéficié du système wild cards ; la Tunisie, le Cameroun et l'Algérie confirment leur ticket grâce à leur place au classement de la Fédération internationale de volley-ball, tandis que l'Égypte est le pays hôte.

Les équipes sont réparties en quatre groupes de quatre pour la phase préliminaire, les deux premières de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale. Les trois meilleures équipes du tournoi obtiendront de fait leur qualification pour le prochain Championnat du monde masculin de volley-ball prévu du 10 au 30 septembre 2018 en Italie et en Bulgarie.