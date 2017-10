Congo-Kinshasa: Présidence de l'UDPS - Le successeur d'Étienne Tshisekedi sera désigné à l'issue d'un congrès

Devant des partisans et un parterre des journalistes présents, cet acteur politique qui continue à se réclamer de l'UDPS estime que l'heure est venue de résoudre l'équation que pose la problématique liée à la succession d'Étienne Tshisekedi. D'emblée, il a indiqué que juridiquement, on ne peut pas remplacer le vieil opposant décédé le 1er février 2016, à Bruxelles, étant entendu que les statuts ne l'autorisent pas. « Tshisekedi l'a fait express pour que nous puissions nous unir », a-t-il expliqué. Il a ajouté qu'en cas de décès, c'est un directoire de trois personnes qui est censé prendre les rennes du parti pendant un mois pour organiser l'élection d'un nouveau président et ce, en vertu de l'article 26 des statuts. Ces trois personnes sont, entre autres, le président en exercice de la convention démocratique du parti, le secrétaire général et le président de la commission électorale permanente. Il s'avère que deux de ces trois structures, en l'occurrence la commission électorale permanente et la Convention démocratique du parti ont été dissoutes.

Le visage de l'ex-conseiller politique d'Etienne Tshisekedi dont le corps continue de moisir dans un funérarium en Belgique sans espoir de rapatriement ne passe plus au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), depuis qu'il a été reçu en audience par Josph Kabila, dans le cadre des consultations préalables à la nomination d'un Premier ministre issu de l'accord du 31 décembre 2016. Il vient de sortir de sa réserve en relevant certains détails touchant à la vie du parti jusque-là méconnus. Valentin Mubake a choisi, à cet effet, sa résidence pour s'exprimer.

