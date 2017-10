Afrique: C2 africaine - Mazembe retrouve Supersport en finale

Le club de Lubumbashi est favori pour conserver le trophée de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) remporté en 2016.

En finale de la compétition, les Corbeaux s'opposeront aux Sud-Africains de Supersport United, tombeurs des Tunisiens de Club Africain en demi-finale. Les joueurs de l'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe ont, pour leur part, tenu en échec, le 21 octobre, à Rabat, les Marocains de Fath Union Sport (FUS) par la marque de zéro but partout. Au match aller à Lubumbashi, Mazembe avait fait l'essentiel en s'imposant par un but à zéro.

Mihayo et Regragui après la qualification de Mazembe

À la conférence de presse d'après ce match retour, Pamphile Mihayo a déclaré : « C'est un très gros match devant un FUS qui a tout tenté. On obtient une victoire tactique et mentale. Courage aux joueurs marocains qui nous ont montré une très belle résistance. Il y a une seule équipe qui devait passer et le match a tenu toutes ses promesses. Quelle que soit l'image du match, seule la qualification était importante. Elle est méritée parce qu'elle s'était dessinée depuis le match aller, avec une victoire étriquée au bout d'une rencontre où nous manquons une dizaine d'occasions. Félicitations à mes joueurs, ils ont confirmé la belle prestation de Lubumbashi en arrachant un nul à Rabat. ». Et de continuer : « Il fallait contenir l'adversaire, ne pas lui permettre de marquer à l'entame du match.

On a géré la situation, ensuite on a lancé des fulgurantes contre-attaques. Tout a été parfaitement réussi dans la construction. Mais le gardien marocain s'est de nouveau illustré en stoppant deux ou trois occasions nettes. En fin de match, le FUS a lancé un géant attaquant pour s'imposer sur le deuxième ballon à partir de passes longues. Mes joueurs le savaient, on avait anticipé ce jeu en nous préparant à stopper tous les ballons en profondeur, en anticipant dans la couverture après les déviations du grand qui est monté... ».

L'entraîneur Regragui de FUS a, quant à lui, reconnu la supériorité de Mazembe : « Félicitations au TPM, bravo ! Le FUS est tombé sur une très bonne équipe, bien organisée avec de bons joueurs qui vont très vite devant. L'équipe congolaise mérite sa qualification. Le TPM n'a pas été inquiété plus que ça, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions car il était bien en place et solide. Au dernier quart d'heure de jeu, avec ses contre-attaques, il aurait même pu nous tuer. Je n'ai pas de regrets parce que l'on est tombé sur le plus fort. » Parlant de la prestation de ses joueurs, le technicien marocain a indiqué : « En tant qu'entraîneur, j'ai demandé à mes joueurs d'accepter pour apprendre le très haut niveau. En tombant face à des internationaux très appliqués tactiquement, nos tactiques ont échoué.

En essayant de les piéger sur les deuxièmes ballons, ça n'a pas marché, le TPM est resté solide et très intelligent. C'est dommage qu'on n'ait pas pu marquer un but qui aurait pu relancer le match. A 0-0 à la fin du premier quart d'heure, la pression s'est éteinte, malgré le maximum qu'on a donné, rien n'a marché. On est tombé sur plus fort que nous au match aller comme chez nous à Rabat. Le TPM nous a montré nos limites, athlétiquement on n'a pas été à la hauteur de cette équipe. Contre un des meilleurs clubs du continent, nous acceptons la défaite. La C2 n'était pas une priorité. Face au TPM, ce n'était qu'un match joker après une qualification en quart de finale face au CS Sfaxien... ».

Favori face à Supersport en finale

La délégation de Mazembe devrait regagner Lubumbashi. Mais le club a changé son programme et restera deux semaines en terre marocaine pour préparer la finale de cette C2 africaine, face à une équipe de Supersport United qu'il avait affronté en huitième de finale en match de poules. L'on se souvient de deux buts partout au stade Kamalondo, alors que Mazembe menait par deux buts à zéro avant de se faire rejoindre au tableau d'affichage par une équipe de Supersport entraînée par l'ancien international sud-africain, Éric Tinkler. Au match retour à Pretoria, les deux équipes s'étaient renvoyées dos à dos par zéro but partout. La finale de la C2 est certes inédite entre les deux équipes, mais des retrouvailles entre Mazembe et Supersport Utd. Les deux équipes démontrent quelque part une certaine domination du football congolais et sud-africain dans la partie subsaharienne, alors que la finale de la Ligue des champions sera totalement maghrébine avec Al Ahly d'Égypte contre Wydad Athlétique club de Casablanca.

L'on rappelle que Supersport a éliminé de son passage le Club Africain de Tunis. Contraint à un résultat d'égalité d'un but partout à domicile en Afrique du Sud, Supersport s'est galvanisé au match retour, soumettant le Club Africain de l'entraîneur italien Marco Simone à domicile au stade Radès de Tunis par trois buts à un, avec les buts de Bradley Allan Grobler (un doublé à la 16e et 64e) et Jeremy Brockie (52e), contre le but tunisien de Khalifa (56e).

Les Corbeaux de Lubumbashi se présentent forcément en favoris afin de conserver le trophée remporté en 2016, eux qui avaient perdu en finale de cette compétition en 2013. En cas de victoire, ce sera la huitième étoile de Corbeaux au niveau continental. En effet, Mazembe a remporté cinq trophées en C1 africaine (1967, 1968, 2009, 2010 et 2015) et deux en C2 (1980, 2016). La finale aller est prévue pour le week-end du 17 au 19 novembre à Lubumbashi et le retour le week-end du 24 au 26 novembre 2017 à Pretoria.