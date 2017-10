Congo-Brazzaville: Environnement - Des étudiants sensibilisés aux dangers de la pollution

Après les exposants, le tour est revenu à la remise des Prix aux meilleurs groupes. C'était une innovation de la Cicos qui visait à encourager ceux ayant fourni plus d'efforts dans l'accomplissement de leur tâche et à stimuler les autres à redoubler d'efforts. La cérémonie a été ponctuée par un cocktail partagé en toute convivialité.

Le second exposé, qui a porté sur l'exploitation forestière de type moderne des grandes sociétés forestières, a mis en exergue le rôle de ces grandes sociétés dans la destruction des forêts. Le deuxième facteur de risque est l'exploitation forestière traditionnelle où la culture sur brûlis et l'abattement des arbres détruisent les forêts. « Les conséquences sont visibles aussi bien sur la biodiversité que sur le climat », ont-ils souligné.

D'une manière générale, selon les principaux orateurs, parmi les différents facteurs qui occasionnent la pollution de l'eau dans nos pays, figurent des activités domestiques et agricoles. Ils ont insisté surtout sur l'utilisation des engrais dans certains pays. L'on apprendra ainsi qu'il ressort des enquêtes réalisées qu'un fort pourcentage entraîne des produits chimiques en profondeur et cela pollue la nappe phréatique. Les animateurs ont également beaucoup insisté sur la navigation, le tourisme et comment faire de sorte qu'il y ait moins de pollution (... ).

L'objectif fondamental était d'ausculter l'Atlas et d'échanger sur les perspectives visant à combler d'éventuels manquements relevés sur les dangers du changement climatique dans le bassin versant du Congo, à savoir ses conséquences physiques, économiques et sociales.

