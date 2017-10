Congo-Brazzaville: Exposition - Le calligraffiti en vedette à Paris

Fervent défenseur du graffiti, il récuse le terme de street artiste, « trop fourre-tout ». « On met un peu tout et n'importe quoi dans le street art. Certaines œuvres trop édulcorées avec des Marylin font aujourd'hui un peu office de décoration », affirme Vincent Abadie Hafez. Les toiles du Toulousain, qu'il expose depuis dix ans, côtoient les calligraffitis de Shoof et eL Seed, avec qui il a collaboré pour Djerbahood, musée à ciel ouvert dirigé en 2014 par Mehdi Ben Cheikh et Yosr Ben Ammar. Un parcours véritablement dévoué à l'art.

Les graffitis sont, bien sûr, en vedette à travers les toiles du duo ST4, de Nebay, mais aussi de Zepha. « Amoureux de la calligraphie arabe » depuis son plus jeune âge, Vincent Abadie Hafez de son vrai nom le revendique : « Mon école, c'est le graffiti ». Peintre avant tout, il a délaissé la bombe lorsqu'il a commencé à travailler en atelier. Il a conservé de l'extérieur « l'esprit instinctif et l'urgence du trait », caractéristiques des arts de la rue. Son credo : « Déconstruire la lettre latine en l'arabisant.»

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.