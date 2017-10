Madagascar: La princesse Anne en visite officielle dans le pays

La princesse Anne devrait en effet, également, se rendre, à Antsohihy, pour visiter un projet de gestion et conservation communautaire de l'environnement. Une rencontre avec l'association européenne pour l'étude et la conservation des lémuriens, au parc national de Sahamalaza, est, aussi, au programme. L'agenda de la princesse royale, sauf changement, sera clôturé par une visite au Bureau municipal de l'hygiène (BMH), à Isotry.

Outre les événements officiels, la princesse royale devrait visiter le cimetière militaire du Commonwealth, à Antsiranana, demain. Celle qui préside l'Organisation non-gouvernementale (ONG) Save the children, dont l'objectif est de soutenir les enfants victimes de la faim et de la maladie dans le monde, mettra, également, à profit son séjour en terre malgache, pour mettre l'accent sur les actions caritatives.

Sur le plan diplomatique, la visite de la seule fille des quatre enfants de la Reine Elisabeth II, souveraine du Royaume-Uni et du prince Philippe, Duc d'Edimbourg, entre dans le cadre de la célébration des 200 ans de la signature du traité d'amitié entre le royaume britannique et Madagascar. Un acte qui est le point de départ des relations diplomatiques entre les deux pays.

