Togo: Quand Dussey répond à Darboe - "Déclaration irresponsable"

Que Faure Gnassingbé démissionne, c'est en substance l'injonction du ministre gambien des Affaires étrangères, Ousainou Darboe, à l'endroit du président togolais, Faure Gnassingbé, dont le pouvoir fait l'objet de vives contestations ces deux derniers mois.

Un appel que le pouvoir de Lomé et précisément legouvernement togolais n'a pas apprécié. En tout cas, dans un communiqué, le ministre togolais des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Professeur Robert DUSSEY, dit avoir appris "avec indignation l'entretien de son homologue gambien, M. Ousainou Darboe qui appelle à la démission du Président Faure Essozimna GNASSINGBE". Il élève de vives protestations "contre cette déclaration irresponsable et rejette cette injonction de son homologue de la Gambie".

Professeur Dussey, a tenu à rappeler à la mémoire de M. Darboe " que le Président de la République, S.E.M Faure Essozimna GNASSINGBE est régulièrement élu, dans le respect des dispositions de la Constitution togolaise au cours d'élections reconnues transparentes, équitables et acceptables par la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'ensemble de la communauté internationale".

Aussi indique le chef de la diplomatie togolaise, "le gouvernement togolais continue de privilégier le dialogue et la concertation pour résoudre cette crise qui risquerait de réduire les nombreuses années d'efforts faits par l'ensemble des pays de la CEDEAO qui font face à des défis sécuritaires sans précédents" et "réitère sa volonté de toujours œuvrer pour la paix et la stabilité à l'intérieur de ses frontières nationales, et dans la sous-région ouest-africaine".