Togo: L'Epervier, Francis Koné, élu Joueur Fair-Play de l'année

A défaut d'être le meilleur sur le terrain, Francis Koné (bientôt 27 ans), l'international togolais s'est découvert un nouveau talent. Celui de sauveur de vie.

Et c'est ce talent qui est récompensé depuis lundi par la FIFA qui lui a décerné le titre de Joueur Fair Play de l'année. S'il a eu déjà à sauver la vie à trois footballeurs, coéquipiers et adversaires confondus, c'est le 4ème geste de sauvetage d'un adversaire qui étouffait en plein match de championnat de la République Tchèque qui n'est pas passé inaperçu.

Selon les informations appuyeées par une vidéo qui a fait le tour du monde, Francis Koné, joueur de FC Slovácko, et deux sélections avec les Eperviers du Togo, n'a pas hésité le 25 février dernier, lors d'un match de la 18ème journée du championnat tchèque, à mettre les doigts dans la bouche du portier des Bohemians 1905 de Prague, Martin Berkovec, qui s'étouffait avec sa langue, après avoir abandonné sa ligne de but pour dégager son camp mais s'est heurté avec son défenseur Daniel Krch. Geste exceptionnel, le Togolais, vu que son adverse perdait conscience, lui a instantanément prêté assistance.

"Je ne peux pas voir quelqu'un s'étouffer sans rien faire. C'est impossible... Je ne me suis pas posé de question. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas de brevet de secouriste, par contre je sais ce qu'il faut faire dans pareille situation", réagissait Koné qui s'est déjà illustré comme tel, une fois en Thaïlande et deux fois en Côte d'Ivoire, à propos de son geste apprécié par tous.

Toutefois malgré ces actions de sauvetage qui lui valent finalement la reconnaissance de la FIFA, l'Epervier se veut toujours modeste. "Il n'y a que Dieu pour être un héros. C'est lui qui a fait en sorte que je sauve cet homme", affirme Koné à propos de Martin Berkovec, bien que depuis le 25 février, il est incessament sollicité, de partout qui pour des interviews, qui pour des remises de récompenses. "J'ai l'impression d'être une star. On me reconnaît dans la rue, on me demande des autographes, des photos. On m'a invité à des dîners, je reçois des trophées... Mais ce que j'ai fait sur ce terrain me paraissait normal", confie-t-il.

Francis Koné, né le 29 novembre 1990 à Bondoukou (Côte d'Ivoire) de mère togolaise, d'une taille de 1m89, a été formé à Abidjan, au Centre de Formation Bibo. Dans son parcours professionnel, on note qu'il est passé par FC San Pédro (Côte d'Ivoire), Muangthong United FC (Thaïlande), PTT Rayong FC (Thaïlande), Al-Musannah SC (Oman), SC Olhanense (Portugal), Honved Budapest (Hongrie), avant de poser ses baluchons au FC Slovácko (République tchèque).

En sélection, il dit travailler "dur pour retrouver la sélection" avec pour rêve "ultime est d'évoluer aux côtés d'Emmanuel Adebayor. C'est mon modèle".