Burkina Faso: Impunité des crimes économiques et de sang - Des OSC réclament justice

Des Organisations de la société civile (OSC) ont organisé une conférence publique, le dimanche 22 octobre 2017 à Ouagadougou pour marquer le lancement des activités commémoratives de l'insurrection populaire de 2014 et de la résistance au putsch de 2015.

Le Comité de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire (CDAIP), la Coalition contre la vie chère (CCVC) et l'Organisation démocratique de la jeunesse (ODJ) resteront mobilisés jusqu'à ce que les crimes économiques et de sang soient jugés. Ils l'ont dit au cours d'une conférence publique, organisée le dimanche 22 octobre 2017 au quartier à Ouagadougou.

Le conférencier du jour, Lassané Simporé, s'est entretenu avec les militants de ces structures sur le thème «Impunité des crimes de sang et des crimes économiques et insécurité grandissante liée aux attaques terroristes : quels liens et quelles actions de lutte ? ». Il a d'abord fait un rappel historique depuis le régime du président Saye Zerbo jusqu'à l'insurrection populaire des 30 et 31 d'octobre 2014 en passant par le régime du CHR conduit par Thomas Sankara. Des affaires « emblématiques » (détournement des 250 millions au SIAO ou encore du présumé détournement au Conseil supérieur de la communication) de crime économique ont été également évoquées.

M. Simporé a dit voir un lien entre les attaques terroristes et l'impunité des crimes. Et pour soutenir son affirmation, il a cité les partisans de Djibrill Bassolé qui demandaient sa libération pour qu'il contribue au combat contre le terrorisme. Pour lui, cela est la preuve que le « manque de volonté » des autorités de les juger est lié au fait que ces personnes entretenaient des liens avec les terroristes.

En outre, il a invité tous ceux qui ont soif de la justice à s'unir et à rester mobilisés. « C'est dans l'union et la lutte que nous pouvons obtenir la satisfaction de nos revendications », a-t-il conclu.

Le président de la sous-section ODJ de Baskuy, Laurent Ouédraogo, s'est, pour sa part, insurgé contre « la lenteur » du traitement du dossier du putsch manqué de septembre 2015. « Pour nous, il est inadmissible qu'après trois ans, le dossier du putsch ne soit pas encore jugé », a-t-il martelé. Selon lui, cette attitude est la preuve que le « pouvoir en place manœuvre pour la poursuite de l'impunité ».

Et ce faisant, ces organisations n'entendent pas rester les bras croisés. M. Ouédraogo a insisté que ces organisations mèneront des actions de lutte et de pression populaire pour que ces crimes soient jugés. Et cette conférence s'inscrit d'ailleurs dans cette logique.

La conférence a été organisée dans le cadre de la commémoration de l'insurrection populaire et de la résistance au putsch et constitue une activité préparatoire à la marche-meeting qu'organiseront ces OSC et le MBDHP le 4 novembre 2017.