Burkina Faso: Grand prix cycliste CNOSB - La jeunesse de Paul Daumont a prévalu

La première édition du grand prix cycliste du Comité national olympique, des sports burkinabé(CNOSB), courue entre Ouagadougou et Koudougou, a été remportée par Paul Daumont.

Après une distance de 147km100, le jeune sociétaire de SIFA Bobo-Dioulasso, a franchi la ligne d'arrivée en 3 heures 36 minutes 22 secondes, avec une vitesse moyenne de 40,791 Km/h. C'était le dimanche dernier.

Pour une bonne participation à la 30e édition du Tour du Faso, le Comité national olympique des sports burkinabè (CNOSB), a offert le dimanche 22 octobre 2017, un cadre de préparation aux Etalons cyclistes. Elle a initié un grand prix cycliste ralliant Ouagadougou à Koudougou, avec un circuit fermé de 5km600 à parcourir 5 fois dans ladite ville, soit une distance totale de 147km100.

A l'arrivée de cette première édition, le jeune étudiant Franco-Centrafricain de 18 ans du club SIFA de Bobo-Dioulasso, Paul Daumont, après 3 heures 36 minutes 22 secondes soit une vitesse moyenne de 40,791 Km/h. 94 coureurs venues de 26 clubs et une équipe de la République démocratique du Congo (RDC), ont été au départ de cette course. Au premier point chaud, plus précisément à Kokologho, Yacouba Yaméogo s'est adjugé la prime. Passée cette étape, une échappée de 14 coureurs s'est formée parmi laquelle figure Paul Daumont.

A l'entrée de la « ville du cavalier rouge », le peloton était à 1minute 20 secondes du groupe des fuyards. Au premier passage sur la ligne, la prime est revenue à Etienne Tarbagdo. Ces 14 coureurs sont restés groupés jusqu'au sprint final ou la fraîcheur de Paul Daumont lui a permis à travers son jeune âge, de remporter le trophée du grand prix cycliste CNOSB. Pour le sociétaire de SIFA, il n'avait même pas en tête de finir dans le top 10. « J'ai repris les études et je n'ai pas assez le temps pour m'entraîner. Je n'entraine seulement que les soirs où il fait extrêment chaud. Je n'avais pas la bonne sensation » a-t-il affirmé.

De poursuivre : « C'est au niveau du virage pour mettre le cap sur Koudougou que j'ai senti que je pouvais tenter quelque chose. Avec les conseils de mon capitaine, je me suis lancé et voilà le résultat. Ça été une course particulièrement difficile, surtout pour moi parce que c'était ma première course en ligne ». Quant au président du CNOSB, Jean Yaméogo, l'objectif de ce grand prix c'est d'offrir un cadre de préparation aux cyclistes burkinabè.

« Nous sommes très satisfaits de l'organisation et nous osons espérer que nous avons contribué à la mise en jambe de nos coureurs pour la grande boucle » a-t-il mentionné. En plus du trophée du vainqueur, Paul Daumont est reparti à Bobo-Dioulasso avec une enveloppe de 370 000 FCFA. Le 2e à l'arrivée, Muhindo Kyaviro de la RDC s'est consolé avec une somme de 200 000 FCFA. Arnaud Guigemdé de l'USFA ferme la marche et reçoit un montant de 145 000 FCFA.