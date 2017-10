Burkina Faso: Afrik'in - La nouvelle ligne de vêtement de Koro DK style

La promotrice de Mod'Afrique Koro Dk style, a organisé, le samedi 21 octobre 2017 à Ouagadougou, une conférence de presse pour présenter sa nouvelle ligne de vêtement baptisée Afrik'in.

Afrik'in, tel est le nom de la nouvelle ligne de sportwear de Koro Dk style. Elle a été lancée, le samedi 21 octobre 2017 à Ouagadougou, lors d'une conférence de presse. L'objectif est, selon la promotrice de Mod'Afrique, cette ligne de vêtement est de permettre à la jeune génération burkinabè de renouer avec sa culture en portant aisément du faso dans fani.

Elle a indiqué que cette ligne de sportswear est constituée de tee-shirt et de polo. De son avis, la particularité de cette collection est le mélange du faso dan fani avec une broderie faite à la main. Elle a précisé qu'Afrik'in présente trois signes que sont la broderie en Faso dan fani sur la face qui représente le logo des pays de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest (UEMOA) et celle dédiée à la maison Koro Dk style. En outre, elle a indiqué l'emplacement du logo Afrik'in situé sur le buste et la signature de la styliste à l'arrière des sportwears.

« Cette ligne de vêtement a été un travail de longue haleine, plusieurs essais et propositions ont été réalisés avant d'aboutir au produit fini», a-t-elle déclaré. A l'entendre, la marque Afrik'in est déclinée en trois couleurs, à savoir le rouge, le blanc et le noir. Le prix des tee-shirts est de 7 500 FCFA et 10 000 FCFA pour les polos. Afrik'in est adaptée à tous les sexes et âges et se porte en toutes circonstances et en tous lieux. A cet effet, elle a espéré voir sa nouvelle création se frayer une place dans le cœur des Burkinabè et à l'international. Pour la styliste, la marque Afrik'in entend apporter sa contribution à la valorisation du Faso dan fani.

« Une seule personne ne peut pas valoriser tout un pays, il faut donc que nous le faisions ensemble. Chaque enfant du Burkina Faso doit valoriser ce Faso dan fani qui nous appartient et je crois que Afrik'in fait partie de cet ensemble », a-t-elle soutenu.

Les questions des journalistes ont concerné les motivations de création de cette ligne de vêtement et sa qualité. Pour la styliste, le Burkina Faso produit énormément le Faso dan fani. Malheureusement, la jeunesse ne parvient pas, a-t-elle expliqué, à intégrer ce pagne dans son mode vestimentaire. D'où la nécessité de créer un sportswear que pourront porter aisément l'homme et la femme.

Quant à la qualité des tee-shirts, Koro Dk style a dévoilé que Afrik'in utilise des tee-shirts en coton de 180g et des polos de 260g. Elle a, par ailleurs, dévoilé que la marque Afrik'in travaille en partenariat avec l'unité artisanale de production Godé pour le choix du faso dan fani et qui reçoit un pourcentage sur chaque tee-shirt vendu.