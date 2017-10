Burkina Faso: Syndicat des taximen du pays - Les membres appelés à une visite technique le 25 novembre...

« Nous nous excusons auprès de ceux, à qui nous avons causé des désagréments », a-t-il déclaré. Quant au représentant du SG de l'Organisation national des syndicats libres (ONSL), Ahmed Ouédraogo, il a rappelé l'importance d'un tel cadre de rencontre et de concertation. «Un syndicat a besoin, à des périodes régulières, de rendre compte de ses activités à ses membres, pour cultiver la transparence qui participe à son dynamisme », a-t-il remémoré avant d'exprimer la gratitude et l'accompagnement de sa structure au SNTTUB.

«La Fédération nationale des taximen du Burkina tiendra son 5e congrès ordinaire, les 30 et 31 mars 2018 ; que chacun se prépare pour y participer», a-t-il ajouté. Le SG du SNTTUB a également profité de l'occasion pour soumettre leurs doléances aux autorités. Il a demandé l'instauration de la patente à 20 000 F CFA au lieu de 30 000 F CFA, des sessions de formation et une information équitable sur le renouvellement du parc de taxis pour tous les syndicats des taximen.

