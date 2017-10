Burkina Faso: Crise à l'UPC - Des émissaires de Zéphirin "rétablissent la vérité"

«Zouré Célestin constitue un obstacle pour l'épanouissement des militants et de notre parti dans le Boulgou. Il revient au président du parti de trancher car la dernière décision lui revient et nous adhérons à la décision qui sera prise par le président Diabré», a-t-il ajouté.

Répondant aux questions des journalistes, la réaction de la députée Zoumbaré est la suivante : «La crise que traverse en ce moment notre parti nous oblige à revenir vers les militants et leur porter l'information juste pour que la délation et les machinations à notre encontre soient démontées. Nous avons tenu à réaffirmer que l'UPC est un, le seul parti qu'ils ont connu depuis 2010 dont son président est Zéphirin Diabré». A la question de savoir la suite réservée à cette affaire, la réponse de la députée du Boulkiemdé, Henriette Zoumbaré, est sans ambages.

Les conférenciers ont fait savoir que cette initiative a reçu un non catégorique de la direction du parti qui estime que la question en débat n'a aucun rapport avec la création d'un groupe parlementaire. «Malgré les appels à renoncer, les camarades démissionnaires continuent de fabriquer, de toute pièce, sans succès, des preuves pour justifier ce que l'opinion publique qualifie de trahison et de recul démocratique», a conclu la députée Henriette Zoumbaré.

Selon les orateurs du jour, après la parution de l'écrit le 18 septembre 2017, six des leurs ont saisi la direction du parti pour se plaindre du traitement réservé au problème et insinuer que la direction du parti est l'auteur de l'écrit. Henriette Zoumbaré a poursuivi en précisant que lors d'une rencontre demandée par quatre députés, le président du parti, assisté d'un vice-président et du secrétaire général national, a été informé de la décision prise par 13 députés de démissionner du groupe parlementaire UPC et d'en créer un autre.

Au vu du contexte de la crise que vit actuellement l'Union pour le progrès et le changement (UPC), le Bureau politique national (BPN) du parti a ordonné à l'issue de sa session extraordinaire, du 14 octobre 2017, une tournée d'explication sur toute l'étendue du territoire en vue de rassurer les militants. L'objectif, selon les responsables du parti, est de « rétablir la vérité à la suite des mensonges servis par les démissionnaires et booster la réorganisation des structures de base ». Dans ce cadre, une équipe du parti a animé une conférence de presse à Garango, le 21 octobre 2017, où elle a fait la genèse de la crise. Les conférenciers ont affirmé que la matérialisation de la déstabilisation de l'UPC a été couronnée par la démission des 13 députés « frondeurs ».

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.