Burkina Faso: Région des Cascades - Joséphine Apiou/Kaboré à la tête du gouvernorat

Nommée gouverneure de la région des Cascades le 13 septembre 2017, Joséphine Kouara Apiou/Kaboré a pris fonction le 13 octobre 2017.

Il revient désormais à Joséphine Kouara Apiou/Kaboré de diriger la région des Cascades. Administrateur civil, elle occupait auparavant, le poste de Secrétaire permanente de la Commission nationale des frontières (SP/CNF). La gouverneure des Cascades nouvellement installée le 13 octobre 2017, a également occupé la fonction de directrice générale de l'administration du territoire. Joséphine Kouara Apiou/Kaboré a dit « mesurer à sa juste valeur, la lourdeur de cette charge et également toute sa noblesse ».

Elle a traduit aux plus hautes autorités du pays, ses sentiments de gratitude et ses remerciements pour la confiance placée en sa personne pour diriger les Cascades. C'est pourquoi, elle s'est engagée à travailler sans relâche, pour être à la hauteur de la tâche. La gouverneure a sollicité tout d'abord les bénédictions et les prières des anciens de la région, des autorités coutumières et religieuses pour réussir sa mission.

Elle a ensuite lancé un appel à chaque couche socioprofessionnelle pour leur implication et leur soutien dans la mise en œuvre des initiatives et actions de développement en faveur des populations. Joséphine Kouara Apiou/ Kaboré a fait une mention spéciale aux femmes, en les invitant à participer activement aux actions de développement. A l'écouter, les actions vont s'inscrire dans le cadre du PNDES qui inclut le programme politique du président Roch Marc Christian Kaboré. Aussi, la nouvelle gouverneure compte renforcer la coopération transfrontalière avec les pays voisins et frères. Avant de féliciter son prédécesseur pour son bilan «hautement » positif et sa nomination au SP/CNF, elle s'est engagée à consolider les acquis et à initier avec l'ensemble des acteurs, d'autres actions afin de poursuivre les initiatives de développement entreprises par la gouverneure sortante.

Pour elle, ses «bureaux restent ouverts pour tous ceux qui souhaitent apporter leurs contributions à l'action commune, par des propositions et des critiques constructives». La cérémonie a été présidée par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, chargé de la décentralisation, Alfred Gouba. Le personnel n'a pas tari de reconnaissances à l'adresse de la gouverneure sortante, et a par ailleurs, affirmé au nouveau locataire du gouvernorat des Cascades, tout son dévouement et son soutien sans faille.

Après deux ans et dix mois passés à la tête de la région des Cascades, Léontine Zagré est appelée désormais à présider aux destinées du Secrétariat permanent de la Commission nationale des frontières (SP/CNF). La gouverneure sortante a cité plusieurs acquis durant sa mission dans les Cascades. Par exemple dans le domaine de la coordination des activités de la région, elle a estimé que «l'engagement pris de travailler avec tout le monde a été respecté». Selon elle, «tout ce qui a été réalisé, l'a été grâce au soutien inestimable des différents collaborateurs...

Le professionnalisme des chefs de circonscriptions administratives, des forces de défense et de sécurité et des directeurs régionaux a permis d'éviter des situations pénibles tout au long de cette période marquée par une nouvelle forme de citoyenneté essentiellement basée sur des revendications multiformes et inhabituelles». Enfin, elle a demandé à ses collaborateurs d'accompagner la nouvelle gouverneure dans sa mission.