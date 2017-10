Burkina Faso: Administration publique - Taïwan offre 800 ordinateurs

Dans le cadre de la mise en œuvre du « Projet d'appui en équipements informatiques et réduction de la fracture numérique », la Chine/Taïwan, à travers son ambassade au Burkina Faso, a remis, le 23 octobre 2017 à Ouagadougou, huit cents (800) ordinateurs de bureau au ministère du Développement de l'Economie numérique et des Postes.

La République de Chine/Taïwan répond au besoin de modernisation de l'administration publique burkinabè. Dans ce sens et à travers son ambassade au Burkina Faso, elle a remis, le 23 octobre 2017 à Ouagadougou, huit cents (800) ordinateurs de bureau au ministère du Développement de l'Economie numérique et des Postes. Lesdites machines sont destinées à quatorze (14) structures publiques dont des ministères et des services de défense et de sécurité.

S'agissant de leurs caractéristiques techniques, le Directeur technique de l'Agence nationale de promotion des technologies de l'information et de la communication (ANPTIC), Marius Bamogo, a indiqué dans son intervention à la cérémonie de remise, que ce sont des appareils de marque ASUS, de gamme professionnelle A4321, Intel Core i3, All-in-one (tout en un), d'écran tactile de 19.5 pouces.

La ministre du Développement de l'Economie numérique et des Postes, Hadja Fatimata Ouattara, a assuré que du point de vue sécurité, les ordinateurs sont arrivés vierges et que les techniciens de l'ANPTIC ont appuyé l'équipe de l'ambassade de Taïwan pour l'installation du système d'exploitation Windows 10 Professionnel 64 bits et du logiciel Microsoft Office Professionnel 64 bits 2016.

Pour l'ambassadeur taïwanais, Shen Cheng-Hong, le don du jour, d'une valeur de plus de 343,5 millions de francs CFA, fait suite à la remise de cinq cents (500) machines, le 5 octobre 2017 à sept (7) structures universitaires publiques du Burkina Faso. Le diplomate a ajouté que le geste contribue à la mise en œuvre du « Projet d'appui en équipements informatiques et réduction de la fracture numérique » au profit de l'administration publique burkinabè. « La répartition des 800 ordinateurs aux structures publiques a été faite d'une part, à travers l'organisation d'un appel à projets et d'autre part, à travers le traitement des requêtes ponctuelles de l'administration publique auprès de l'ambassade », a signalé le représentant du pays donateur.

Estimant que son pays a joué sa partition, l'ambassadeur Shen Cheng-Hong a invité les bénéficiaires au bon usage du matériel pour une administration publique plus efficace et plus productive. En écho à cette invite, la ministre Hadja Fatimata Ouattara s'est engagée à ce que les structures bénéficiaires utilisent les 800 machines de façon optimale. Elle a, par ailleurs, remercié la République de Chine/Taïwan pour l'appui informatique qui permettra d'améliorer l'offre de services publics au profit des citoyens.