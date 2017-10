Burkina Faso: Sécurité et santé au travail - La CNSS soumet sa cartographie de risques professionnels...

Le ministère de la Fonction publique du travail et de la protection sociale a organisé un atelier de validation de l'étude sur la cartographie des risques professionnels, le jeudi 19 octobre 2017 à Ouagadougou.

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) veut rationnaliser ses activités en matière de maladies et risques professionnels. En effet, elle a réalisé une étude sur la cartographie des risques professionnels dans les entreprises qui lui sont affiliées et dans quelques secteurs de l'économie informelle en juillet 2015. Ainsi les résultats de l'étude ont été soumis à la validation d'experts et d'acteurs institutionnels du domaine de la sécurité et santé au travail, le jeudi 19 octobre 2017 à Ouagadougou. Selon le directeur général de la CNSS, Lassané Savadogo, cet atelier de validation vise à doter la caisse d'un état des lieux des risques professionnels dans les entreprises afin de mieux les prevenir.

Pour lui, c'est sur une cartographie bien construite des risques professionnels dans les différentes branches d'activités économiques de l'entreprise d'une région ou d'un pays que les acteurs de la prévention peuvent se fonder pour élaborer des programmes de préventions sectoriels et pertinents afin de les minimiser. En effet, la CNSS a enregistré entre 2014 et 2015 environ 2 600 cas d'accidents de travail et maladies professionnelles qui ont engendré des dépenses d'environ 2 milliards de francs CFA au titre des prestations de réparation.

«Il n'y a pas un seul emploi, une entreprise ou une activité professionnelle qui ne comporte pas de risque. Donc pour pouvoir le prévenir, il faut bien identifier pour chaque corps de métiers, entreprises, les risques auxquels les agents sont exposés et amener ces entreprises avec d'autres acteurs à prévenir chaque risque professionnel», a-t-il soutenu.

Et de poursuivre que cette cartographie est d'autant plus importante en ce sens : «quand un accident se produit, dans un premier temps l'on n'est pas sûr que c'est un accident de travail et il faut faire des recherches, se référer à l'avis d'experts pour en être sûr. La cartographie facilite donc les études dans ces cas car elle donne déjà des éléments d'indication en la matière».

Quant au directeur de cabinet du ministre en charge de la fonction publique, Allahidi Diallo, il a qualifié l'étude d'envergure nationale au sens qu'elle cadre avec les actions multiformes entreprises par le gouvernement en matière de sécurité et santé au travail.

Un instrument dynamique de prévention

Ce, dans la perspective de faire du Burkina Faso un pays compétitif grâce à une productivité élevée du travail et garantissant à l'ensemble de la population un emploi décent au travail.

«Pour que les entreprises soient productives et que le travailleur lui-même le soit, il faut que celui-ci soit suffisamment protégé pour donner le maximum de lui-même», a-t-il dit. Pour lui, les mauvaises conditions de travail et l'absence de mesures de prévention et de protection ont des conséquences négatives sur les travailleurs et les entreprises entravant ainsi à la longue le développement humain et prospérité des nations. De ce fait, il a estimé que cette étude qui contribuera à réduire les accidents et maladies au travail et préserver la santé des travailleurs au pays des Hommes intègres est la bienvenue.

«Le développement d'un système de protection sociale solidaire nous impose plus que jamais la préservation du ‘'capital santé" de nos travailleurs», a dit M. Diallo. Par ailleurs, il a invité les partenaires sociaux et les professionnels de la prévention des risques professionnels à participer activement aux travaux en apportant leurs contributions afin que les résultats soient à la hauteur de toutes les parties prenantes à la promotion de la sécurité et santé au travail. Car, il a dit que cette étude n'aura d'intérêt que si elle est suivie de programmes de prévention spécifiques qui feront de cette cartographie des risques professionnels un instrument dynamique au service de la prévention.

L'étude a concerné 303 entreprises avec au total 49 520 travailleurs. Elle a révélé qu'entres autres entreprises, les principaux facteurs de risque identifiés, au niveau des ateliers de mécanique d'engins à deux roues étaient chimiques, mécaniques, biomécaniques. Au niveau de la menuiserie métallique, il ressort que les produits chimiques inflammables et irritants y étaient les plus retrouvés et les facteurs de risques physiques étaient représentés par l'exposition à des ambiances thermiques chaudes et des vibrations.

L'exposition aux liquides biologiques y également était le principal facteur de risque biologique tandis que les causes les plus fréquentes d'exposition au risque de traumatisme étaient le non usage des équipements de protection individuelle (37%) et la non protection des parties dangereuses des machines (33%)...