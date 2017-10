Burkina Faso: Droits des détenues - Des acteurs s'approprient les nouveaux instruments

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a tenu une session de formation à Tenkodogo, les 11 et 12 octobre 2017, à l'intention du personnel en charge des détenus.

Hormis la privation de la liberté d'aller et de venir, le citoyen, même détenu, jouit de tous les autres droits fondamentaux. Et dans tout Etat de droit en général, et en particulier au Burkina Faso, il existe des textes internes et internationaux garantissant les droits des citoyens y compris ceux des détenus. Au-delà des prisons, le problème du respect de la dignité de la personne privée de liberté se révèle préoccupant aussi bien dans les commissariats de police que dans les postes de gendarmerie en matière de garde à vue.

«En dépit de l'existence de garanties textuelles de protection des droits des personnes détenues, celles-ci éprouvent des difficultés dans la jouissance de leurs droits. En effet, la persistance des tortures et autres traitements cruels inhumains, le manque de formation des acteurs judiciaires et d'infrastructures adéquates, le manque de ressources humaines et financières constituent un véritable frein à la protection des droits des personnes détenues au Burkina Faso», a relevé dans son mot d'ouverture, le Secrétaire général de la région (SGR), Abdoulaye Bassinga.

A cet effet, il a été recommandé au pays des Hommes intègres, lors de ses passages au premier et au second cycle de l'Examen périodique universel (EPU), d'améliorer les conditions de détention et le droit à un procès équitable des détenus et de prendre en compte les normes des Nations unies sur le traitement des femmes détenues. «C'est fort de ce constat que le ministère en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de droits humains, organise des activités dans le domaine de la protection des droits des personnes détenues en vue d'élaguer la conception empirique de la prison et de promouvoir de meilleures conditions de travail en milieu carcéral», a-t-il ajouté.

La session de formation visait de façon spécifique : à améliorer la capacité opérationnelle des Gardes de sécurité pénitentiaire (GSP), des Agents de police judiciaire (APJ) et des Officiers de police judiciaire (OPJ) sur la protection des détenus ; de les amener à se conformer aux nouveaux dispositifs de protection des personnes privées de liberté; de s'approprier les instruments nationaux et internationaux de protection des droits des personnes détenues et contribuer à une meilleure protection des droits humains dans les cellules de garde à vue et les Maisons d'arrêt et de correction (MAC).

Le cadre juridique international de protection des droits des personnes détenues basé sur les règles Mandela du 17 décembre 2015; le cadre juridique national de protection des droits des personnes détenues avec un accent sur la loi du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso ; l'interdiction de la torture et des pratiques assimilées en milieu carcéral ; la protection spécifique de la femme privée de liberté et celle spécifique du mineur privé de liberté et le rôle et la responsabilité des différents acteurs dans la mise en œuvre des droits des personnes détenues au Burkina Faso, ont constitué, entre autres, les modules de formation présentés par des spécialistes du droit à savoir le directeur général de la défense des droits humains, Jean De Dieu Bambara, le directeur de la protection contre les violations de droits humains, Paul Kabré, le directeur régional des droits humains et de la promotion civique, Al Hassan Ouédraogo et Mme Isabelle Ouédraogo, conseiller en droits humains, avec la modération du procureur près le Tribunal de grande instance (TGI) de Tenkodogo, Adama Ouédraogo.