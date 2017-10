Burkina Faso: Producteurs des Hauts-Bassins - Des dons d'équipements agricoles

Le Programme de renforcement de la mécanisation agricole(PRMA) était les 18 et 19 octobre 2017 dans la région des Hauts-Bassins pour apprécier le niveau d'exécution de ses actions.

Le bilan des actions menées par le Programme de renforcement de la mécanisation agricole(PRMA) est globalement satisfaisant. C'est le constat qu'a fait le coordonnateur du programme, Salif Tentika, au terme d'une tournée dans les communes de Bama, Léna, Koloko, Kourinion et Orodara dans la région des Hauts-Bassins, les 18 et 19 octobre 2017.

En effet, depuis 2011, l'Etat a décidé de doter les producteurs en matériels agricoles notamment en charrues, charrettes, houes manga, etc., mais aussi en animaux de trait tels les bœufs et les ânes, subventionnés à 90% pour les femmes et 85% pour les hommes. A Bama, c'est le groupement Badenya, une association de 160 femmes qui produit du riz et du niébé qui a reçu les visiteurs d'un jour. Bénéficiaire en 2016 d'une charrette et d'un animal de trait, cette coopérative, selon sa présidente Fatimata Ouattara, n'est pas à mesure de travailler avec un seul bœuf.

Pour elle, le labour de la terre requiert au moins deux bœufs. Mais pour les responsables du programme, cette requête n'est pas recevable, d'où l'intervention d'un membre du comité de suivi du programme : « si on vous lave le dos, il faut vous laver la face ». Dans la même veine, le coordonnateur du programme, Salif Tentika, a fait remarquer que l'Etat lui seul ne peut pas tout faire.

« Il est impossible de donner une paire de bœufs à chaque producteur parce que la demande dépasse l'offre », a dit le coordonnateur du PRMA. Dans une concession située à quelques encablures du siège de l'association, les membres du comité de suivi du programme ont fait un constat peu reluisant : un bœuf reçu la veille dans le cadre du programme, gisait dans un environnement insalubre. En fait, l'animal est attaché à proximité des eaux stagnantes issues de la vaisselle. Tout autour de la bête, des sachets plastiques usagés pullulent. Les membres du comité ont interpellé le bénéficiaire à plus d'égard en faveur de l'animal.

Des difficultés à payer leur contribution

Puis le cap a été mis sur Léna, une commune rurale située à une soixantaine de kilomètres à l'Est de Bobo Dioulasso. Là-bas, les problèmes sont quasi-identiques. Seule singularité : les producteurs bénéficiaires ont dit éprouver de nombreuses difficultés pour payer leur contribution. En l'absence d'un service de perception pour recevoir leur contribution, c'est à Bobo Dioulasso qu'ils se rendent pour s'acquitter des frais afférents à l'acquisition d'animaux ou aux matériels agricoles. Conséquences, ont-ils confié aux membres du comité, des frais supplémentaires liés au transport et à l'hébergement sont générés.

De plus, ils ont dit craindre des cas d'agression au cours du trajet. Séance tenante, le coordonnateur du Programme, Salif Tentika a indiqué que plusieurs moyens de paiement ont été expérimentés sans succès. Néanmoins, il a rassuré qu'une réflexion sera menée pour trouver une solution à la préoccupation des producteurs. Les producteurs de Koloko, dans le Kénédougou, ont quant à eux, déploré la jeunesse des animaux dont ils ont bénéficiés et souhaité que ceux-ci soient achetés dans leur zone pour une meilleure adaptabilité. Eloignées de cet appui de l'Etat au profit de leurs conjoints, les productrices de Orodara avaient le sourire.

En effet, pour l'année en cours, les responsables du programme ont décidé de rectifier le tir. Ainsi, sur les 27 animaux de trait dont la commune a reçus en 2017, 18 sont revenus aux femmes. A Kourinion, le coordonnateur a fait remarquer aux producteurs qui voulaient que l'argent leur soit remis pour l'achat des animaux et matériels agricoles, que l'argent du contribuable obéit à des normes de gestion; et pour ce faire, il est impossible pour le programme de leur distribuer des espèces sonnantes et trébuchantes.

Quelques recommandations

Le comité de suivi du Programme de renforcement de la mécanisation(PRMA), au terme de sa tournée dans les Hauts-Bassins et dans le Sud-Ouest, a recommandé la formation systématique des producteurs avant l'entrée en possession de leurs équipements agricoles et animaux de trait.

Il a également recommandé l'utilisation mono bovine aux producteurs habitués à travailler avec une paire de bœufs. Le comité a préconisé en outre le renforcement de la communication entre les directions régionales et le Programme d'une part et entre les directions régionales et les agents sur le terrain d'autre part afin d'éviter que ces derniers qui sont chargés de sa mise en œuvre n'ignorent tout du mécanisme.

Il a enfin été instruit au PRMA de trouver des voies et moyens pour faciliter le versement des contributions des producteurs. Toutes ces recommandations seront proposées au comité technique de pilotage qui avisera, selon le coordonnateur du PRMA, Salif Tentika.