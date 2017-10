Ile Maurice: Private Notice Question - Xavier-Luc Duval questionnera Nando Bodha sur le Metro Express

Les travaux du Metro Express ont débuté à Richelieu où ce trouvera le quartier général de la compagnie indienne. Le début des démolitions des maisons ont causé la polémique à Résidence Barkly et à La Butte. La tension était montée d'un cran le 1er septembre entre les habitants et les forces de l'ordre. Autre polémique : le glissement de terrain à La Butte.

Xavier-Luc Duval questionnera le ministre des Infrastructures publiques sur l'étude de faisabilité et les prévisions budgétaires du projet. Autres points que soulèvera le leader du PMSD sont l'impact du Metro Express sur l'environnement et les différents contrats signés avec la compagnie indienne Larsen & Toubro.

