Madagascar: Processus électoral - La contribution des journalistes vivement sollicitée

Apparemment, c'est ce qui conduit à ce manque de communication et de sensibilisation des citoyens. En fait, la communication est là, mais impacte peu sur la psychologie de l'électorat. C'est dans ce cadre que la contribution de la presse est vivement sollicitée. Au niveau du code de conduite des journalistes en période électorale, rien n'a été fait jusqu'à maintenant, mais Fano Rakotondrazaka d'indiquer que « beaucoup de tractations et de négociations sont en cours avec les organes de presse ».

Code de bonne conduite. Dans cette même optique d'idée, nous savons que la Ceni a élaboré une stratégie nationale d'éducation électorale. « Une réunion y afférente a eu lieu entre la Ceni et les techniciens ; elle a accouché du plan de mise en œuvre », a informé Fano Rakotondrazaka, rapporteur général de la Ceni. Mais un petit problème se pose. « Nous avons besoin de l'appui de nos partenaires techniques et financiers pour concrétiser cette stratégie nationale », confie-t-il.

